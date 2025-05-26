亞洲足毽錦標賽暨青少年賽 6‧24馬鞍山體育館舉行

【本報訊】由中國香港足毽總會主辦的第3屆「亞洲足毽錦標賽暨亞洲青少年足毽錦標賽」將於下月24日至28日於馬鞍山體育館舉行，賽會於昨日舉行賽事授旗儀式及「第68屆體育節全港足毽同樂日」，現場設有不同遊戲攤位供市民參與，期望讓市民支持足毽健兒之餘，亦可以體驗足毽的趣味。

增至12國家及地區參加 國際毽球聯合會主席暨中國香港足毽總會會長余國賢於活動致詞時表示，今屆亞錦賽增至12個亞洲國家及地區參加，反映足毽於亞洲地區愈來愈受歡迎，亦希望未來有更多亞洲國家及地區參加，讓足毽更大眾化。他又提到，今年足毽成為第15屆全運會的群眾項目，希望屆時再一次向全港市民介紹這項富有傳統中國文化的運動，亦希望藉國際毽球聯合會落戶香港，將足毽推動至世界各地。

「亞洲足毽錦標賽暨亞洲青少年足毽錦標賽」設有男女子雙人及單人賽，以及混合雙人賽共7個項目，今年有共12個亞洲國家及地區的足毽精英雲集香港。而港隊就於上屆取得兩金兩銀10銅的佳績。