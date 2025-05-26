中醫醫院料年內投運 將設超聲波化驗服務

【本報訊】本港首間中醫醫院預計今年底開始運作，分階段投入服務。首年以門診為主，次年則提供住院服務。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟昨日表示，中醫院將推動中醫藥發展及承擔科研任務，收集臨床實證，以數據說明中醫效果，中醫院未來將設有超聲波、基本化驗服務等。

張偉麟在電台節目表示，過往有部分西醫因不認識中醫，抗拒病人同時接受中西醫治療，目前中西醫協作仍不清晰，期望透過中醫醫院經驗，找出以病人和效果為本的中西醫協作模式。

屆時可用App預約求診 浸會大學協理副校長兼中醫院行政總監卞兆祥在同一節目表示，中醫院將提供普通門診、轉介門診及住院服務等，屆時市民可經手機應用程式（App）預約。他舉例說明中醫院未來可能的中西醫協作模式，因中風未能行走的康復病人或嚴重椎間盤突出、生活難以自理的病人，適合住院同時接受物理治療、中醫針灸及西醫止痛。

卞兆祥續指，中醫院將會研究中醫臨床效果，與目前的治療方法對比成效，經臨床實證後獲得的研究效果將來可變成常規。