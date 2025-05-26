功夫茶：上山取水含有害物 煲滾未必安心飲得

功夫茶專訪品水師 拆解港人迷思 水務署最近更新及調整恒常食水檢測計劃操作，包括加入「錳」、「柱孢藻毒素」等3個新參數，其中「錳」屬於重金屬，有機會對兒童腦部發展造成影響。本港首位品水師李冠威向《功夫茶》表示，現時食水中含有愈來愈多有害物質，但包括「錳」等並非新物質，只是檢測標準根據世衞有所更新而已。他又提到，不少市民在喝水方面存在若干誤解，包括以為自行在溪澗取出的水是「山泉水」；反之「山水」雖然味道似乎較為「鮮甜」，但實際上由上流而下可能受到泥石甚至動物排泄物污染，存在健康隱患。

李冠威表示，「錳」並非新發現的物質，甚至「石房蛤毒素」和「柱孢藻毒素」均非新的物質，食水風險亦沒有特別增加，只是檢測標準根據世衞有所更新而已。市民或許聽過PFAS物質有機會在食水中出現，或會引致癌症等問題。李稱，PFAS其實是人工生成的物質，裏面細分了很多種不同的物質，PFAS近來被發現在不同地方也會有，包括冰川、河流甚至雲層等，所以引發了不同討論。不過，現時不同地方有不同量度標準，而世衞暫時未訂立相關標準，美國、歐洲、澳洲及新西蘭等地亦有不同標準，而且彼此差異可以很大，所以暫時未有全球適用的標準。

促水務署定期公布檢測結果 李提到，水務署現時處理食水的工序有很多重，包括將食水中大的物質變小、濾走、消毒及殺菌，認為在處理上屬相當嚴格。他又指，如果水務署可定期公布檢測結果，甚至推出簡單的圖表，告訴市民不同物質有否出現超標的情況，可能可減低公眾憂慮。雖然政府現時未為PFAS訂立標準值，但PFAS本身已在政府恒常檢測的列表內，雖沒有界定何謂「超標」，但也有定期跟蹤食水內PFAS含量有多少，跟不同地方的食水進行比較。

被問何謂「品水師」，李就回應指，其實香港作為全職品水師的人不多，全世界也不多，他是香港第一個。至於品水師的工作，如果用一句話總括，就是「協助人們找合適的水」。他舉例指，小朋友喝甚麼水合適、寵物喝甚麼水合適、失眠或皮膚敏感時，有甚麼水可以幫助他，甚至沖茶、沖咖啡有甚麼水合適、或不同食物的配對用甚麼水合適，品水師最主要的工作是協助不同人士，根據其特定要求找出合適的水。

其實市民往往忽略了水有四大功能，當調節、免疫、修復及代謝四大機能發揮理想，就會很健康。喝水也要注重食物配對，舉例指不同的礦泉水，礦物質含量不同，味道亦不一樣，以至有氣泡的水也可以用作不同食物的配對。例如沙律會用礦物質含量較低的水，令口感較順滑、味道較清甜，有助帶出沙律的鮮味。肉食方面可能會配有氣泡的水，溫和氣泡而略帶鹹味的水可帶出肉的味道，並且令口感更軟腍。

流水過程或受泥石穢物污染 經常聽人說自己上山取「山泉水」取溪水飲用，還說泡茶比較好。李不建議市民這樣做，他指「山泉水」是一種產品，經過品質監控、生產流程、定期檢測生產出來的瓶裝水，這才是「山泉水」。有些人自行往山上取水，其實是「山水」，因為沒有經程序生產出來，始終山水在上流發生甚麼事，沒有人知道，從上而下流動的過程，可能接觸很多泥石沙塵，甚至動物的排泄物。就算取回來後煮沸，也不可能百分之百肯定能殺死當中的有害物質。

其實水主要分兩大類，第一類「天然水」是來自天然的源頭，生產出來的瓶裝水，有些是經過處理的水，要經過某些工序處理將水淨化，令其乾淨並適合飲用，稱為淨化過的水。家中安裝的濾水器，也是加工處理過的水，而礦物質水也是加工處理過的水，因為本身是蒸餾水，再加入礦物質添加劑，令它含有少許礦物質，稱作「礦物質水」。而「天然水」包括礦泉水是從地下深處的源頭取水裝瓶，這就是「礦泉水」。其實「礦泉水」在世界的標準，可說是最高品質的水，因為一瓶水如要標籤為「礦泉水」，要滿足嚴格的監管要求，才可標籤為「礦泉水」，否則可能違法。