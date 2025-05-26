國際調解院選址灣仔 料年底開幕

【本報訊】國際調解院選址定於舊灣仔警署，而《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式本周五（30日）將在本港舉行。港府昨指翻新工程正進行得如火如荼，預計最快可於今年底或明年初正式開幕。國際調解院總部落戶香港，將大大提升香港成為全球「調解之都」的國際形象，並為香港帶來多方面的好處，包括經濟、政治、文化以及國際影響力等方面的提升。

舊警署翻新改建而成 香港成為全球「調解之都」，港府指有助吸引更多國際組織、非政府組織和學術機構進駐，進一步鞏固香港的國際地位和知名度，促進香港成為國際法律專業人士和學者的聚集地，同時可創造更多就業機會，例如調解員、翻譯員、研究員和行政人員等。

港府期望調解院落戶能促進本港國際法律和爭議解決服務發展，以及更多國際會議和展覽等相關活動在香港舉行，促進酒店、餐飲和運輸物流等行業的發展。

本身是大律師的議員容海恩指國際調解院總部落戶香港，亦是國際社會對香港作為亞太區法律及爭議解決服務中心的肯定。她指作為全球首個專門以調解解決國際爭端的政府間組織，國際調解院將進一步提升香港的國際地位，打造「調解之都」的新形象。

她續稱，在過去幾年她與立法會一直積極推動政府善用社區調解，化解社區紛爭，亦欣喜見近年政府部門、區議員紛紛接受調解技巧培訓，並在處理市民問題時更多採用調解方式，這正正體現了調解的價值——以對話代替對立，用協商實現共贏。