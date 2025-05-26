新投資入境 迄收1257宗申請

【本報訊】「新資本投資者入境計劃」截至上月底，投資推廣署共接獲1,257宗申請，同期入境事務處已向911名申請人發出「原則上批准」，讓申請人以訪客身份入境香港以便完成投資，並已向512名完成投資的申請人發出「正式批准」。所有申請預計將為香港帶來逾370億元的投資金額。

料吸逾370億投資額 截至4月30日，已獲核實符合投資規定的申請共有543宗，投資金額共164.85億元，當中36%或60.1億元投資於證監會認可基金，28%或46.3億投資於股票，13%或21.6億投資於債券。投資推廣署表示，新資本投資者入境計劃於去年3月推出，目的是吸引資產擁有人在香港落戶發展，並透過調配和管理財富，發掘本港多元的投資機會。

澳洲及新西蘭特許會計師公會香港區主管陳惠美表示，新資本投資者入境計劃於今年3月推出優化措施，申請數字亦持續攀升，反映香港作為國際投資中心的獨特優勢，而該計劃為行業帶來新的業務機會，香港憑藉蓬勃的經濟、完善的法治，以及優質的金融基建，續為高淨值人士提供發展所需的確定性和信心，有利他們在港開展長遠發展。