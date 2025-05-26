局勢多變 宜深化與內地聯繫助救市

【本報訊】環球市場持續波動，財金官員指最近美國主權信貸評級被下調觸發美債孳息急升，但多家正在內地訪問的外資大行表示，看好國家發展前景，將進一步加大對華投資，而在複雜多變的地緣政經格局下，政府會繼續守護好香港金融市場的安全。

財金官員昨在網誌中指出，過去曾有一些評級機構憂慮甚至看淡內地的經濟和地方財政狀況，並給出負面評價，又以香港與內地經貿關係緊密為由，對香港的信貸級別作出類似評價，但客觀事實和數據證明，內地經濟在全球不確定的環境中，依然穩中有進，與內地深化聯繫，是香港長遠發展的巨大優勢。

外國投資者藉港加大資產配置 香港作為連接內地與全球的「超級聯繫人」，該官員指正全力在這個大時代中搶抓機遇。在上周兩場大型主題式金融論壇相繼在香港進行，市場集資活動暢旺，來自海內外不同範疇的嘉賓雲集本港，場面熱鬧，而不少資深外國投資者表示，將通過香港加大在內地以至亞洲地區的資產配置。

該官員指在過去一周本港新股市場熱鬧，迎來了今年來全球最大宗的新股上市。今年以來，本港新股集資額超過760億元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近90％。

在複雜多變的地緣政經格局下，該官員指政府亦會繼續守護好香港金融市場的安全，又指在政府、監管機構和業界多年的共同努力下，香港的金融體系建立了強大的緩衝和韌性，足以抵禦各種外圍風險和衝擊。實際上，國際評級機構惠譽上周便發表報告，肯定了香港強勁的信貸基本面，維持香港的信用評級和「穩定」的評級展望。