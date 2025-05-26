新彈性合金 高效固態製熱

【本報訊】全球近一半的能源消耗用於供熱，包括建築供暖和工業供熱，主要是通過燃燒化石燃料供熱，不僅產生大量溫室氣體，而且消耗大量能源。香港科技大學工學院的研究團隊成功研製出一款新型彈性合金，該材料具備高效固態製熱效能，為傳統的蒸氣壓縮製冷和熱泵技術提供環保的綠色替代方案。

媲美商用蒸氣壓縮製熱能效 科大機械及航空航天工程學系教授孫慶平的研究團隊，提出利用彈性變形產生的溫度變化實現製熱。團隊研發出這款新型彈性合金Ti78Nb22，該材料在彈性變形時表現出4至5K的可逆溫度變化，達到普通金屬（通常僅約0.2K）的20倍。而且新材料的熱能效，可媲美商用蒸氣壓縮製熱能效。

科大機械及航空航天工程學系研究助理教授黎橋補充，隨着全球脫碳進程加速，該技術為替代化石能源供熱提供了變革性方案。團隊目前正積極開發用於工業的原型熱泵裝置。

團隊亦稱，這項研究為綠色熱泵產業展現出極具潛力的發展前景，並首次提出基於非相變原理的綠色高效供熱解決方案。研究成果最近在《自然通訊》發表，研究獲香港研究資助局策略專題研究資助金及優配研究金資助，相關技術已申請國際專利。