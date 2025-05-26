私企10行人通道 獲免補地價打造

分布各旺區 包括東九灣仔尖沙咀 政府除了自行興建行人連接通道，亦透過免補地價提供誘因，鼓勵私營機構在合適地點加建行人連接通道，提高行人暢達度和加強社區連繫，而相關政策亦受到社區及私營機構歡迎。發展局局長甯漢豪昨日發表網誌，指當局推出「促進私營機構提供行人連接通道」政策後，還有10個項目獲批並陸續開展工程，分布於九龍東、灣仔、尖沙咀等旺區，盼透過新建的行人通道，逐步提高行人暢達度。

發展局高級工程師芮明德表示，政府推出「促進私營機構提供行人連接通道」政策，提供適合誘因，豁免因提供行人連接而修訂契約所須繳付的土地補價，以鼓勵私營機構承擔參建行人連接系統，促進有關設施提早落成。申請項目須通過評估機制，以評估建議的行人通道能否為公眾帶來裨益，考慮因素包括街道行人暢達度、區域性連繫度、對所連接行人網絡的影響，以及能否達致以人為本。

逐步提高行人暢達度 除了最近完成的金鐘二橋及連接金鐘長江集團中心二期的夏慤道行人天橋，政策下還有10個項目獲批並陸續開展工程，這些項目分別坐落在九龍東、灣仔、尖沙咀、銅鑼灣及紅磡人流相對多的地區，透過新建的行人通道，期望可逐步提高行人暢達度。

連接太古廣場與夏慤花園的「金鐘二橋」4月底已經開放使用，連接金鐘現有的行人天橋網絡，令行人可暢達來往金鐘港鐵站、政府機構及附近商業大樓，進一步提升區內現有高架行人網絡。

另外，獲批項目中亦包括位處銅鑼灣的擬建行人通道，將建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場的一至六期，通往加路連山道商業用地，通道預計於2026年陸續開放予公眾人士使用。

除了海港辦事處負責的項目，由私營機構興建連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋，預計明年中開通啟用。行人天橋落成後，市民可以享受24小時全天候開效的無障礙通道，由九龍灣港鐵站經東九文化中心往來淘大花園，大大提升九龍灣商貿區與住宅區之間的行人連繫。

在觀塘商貿區方面，由私營機構擬議興建橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋亦已獲批准。天橋經牛頭角港鐵站附近的創紀之城一期連接至巧明街的商業大樓The Millennity，相關工程預期於2026年開展。