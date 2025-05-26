新冠童逼爆病房 高峰料持續3周

【本報訊】新冠活躍程度近期不斷升溫。雖然衞生署衞生防護中心日前指，本地數據顯示情況有所放緩，不過亞洲兒童傳染病學會會長、港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨日出席電台節目時指出，本地新冠爆發情況仍「未見頂」，預計仍會持續兩至三周。他提到，本港自4月初開始出現較多入院個案，現時近乎整個兒科病房均為感染新冠的兒童；其中有部分嚴重個案出現嘶哮症情況，即聲帶位置的氣管腫脹閉塞，或會令兒童缺氧甚至永久傷殘。

籲高危群組盡快打針 關預計現時的爆發情況仍未見頂，相信持續兩至三周、見頂後高峰會逐漸回落。他又提到，今次新冠爆發的入院病童中，幾乎所有患者均未接種疫苗，呼籲仍未感染或距上一針已逾半年的人士，尤其長者、長期病患者及兒童等高危群組，應考慮諮詢醫生意見並盡快接種疫苗。

至於流感方面，議員梁熙就於同一節目中指出，政府於過去一年推廣噴鼻式疫苗，令兒童疫苗接種率有所提高，故今年未有感染流感而離世的兒童個案，預計下階段的噴鼻式疫苗推廣會擴至中學。

對於提供疫苗注射服務的「仁滙」疑突然結業事件，梁就提醒，若市民遇到購買一些套餐項目時，遇上該公司未有兌現及突然倒閉等情況，可以先向海關報案，因為《商品說明條例》的提告門檻較低且相對較為容易。