5歲女染肺鏈 心臟曾一度驟停

【本報訊】肺炎鏈球菌兒童重症不時出現。本報前日報道提到，有病人親友於網上發文，指有女童因感染肺炎鏈球菌後病危。

兒童醫院迄最嚴重個案 女童媽媽Giann昨向本報反映，其女兒晴晴自上月8日起，一直需要靠「人工心肺機」續命，惟近期情況未見好轉，甚至於日前一度心臟驟停。她又指，院內醫生曾向她形容，晴晴是兒童醫院接收過的病人中最嚴重的肺鏈個案。

Giann表示，晴晴今年5歲，已經在政府母嬰健康院完成肺炎疫苗接種，一直以來健康狀況良好，亦沒有任何長期病。上月1日，晴晴於晚上發高燒，Giann便帶她到急症室求醫，當時醫生診斷未有發現嚴重情況。不過5日後，女兒又突然出現喘鳴徵狀，經由救護車送往屯門醫院急症室。經過檢查後，醫生發現她的肺部「白咗」，終確認她出現肺炎球菌感染。其後，晴晴要由屯門醫院轉到兒童醫院治療，並由上月8日至今，一直靠「人工心肺機」維持生命。

母床前讀網民打氣留言 Giann指，自女兒病情惡化後， 一直都「講唔到嘢」，僅能靠「點頭」、「搖頭」做反應，而且近日女兒的情況更不樂觀，前兩日甚至出現心臟驟停，令她極為擔心。對於網上有不少網民為晴晴打氣，她表示感激，又指自己會在女兒床前為其讀出網民的打氣留言，希望晴晴終能戰勝病魔。