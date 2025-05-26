不幸確診大腸癌 70%人恐為時已晚

常見病徵 如何醫治 逾半市民乏認知 大腸癌是香港第二大癌症殺手，亦是本港第三常見癌症。根據醫院管理局數據，2022年內就有5,190宗大腸癌新症，佔整體癌症發病率14.7%。香港防癌會日前就公布一項調查，發現105名受訪大腸癌患者中，大部分人年齡為41歲或以上，逾七成受訪患者確診時已為中至晚期。調查結果亦揭示，受訪患者對大腸癌及相關治療資訊認識仍有不足，有逾半人表示對病情、治療或藥物等未有充分了解，有近四成患者表示未獲或不記得醫生有否提供不同治療藥物的資訊，同時亦有逾九成患者樂於了解更多治療資訊。有醫生就建議病人主動理解治療選擇，與醫生共同制訂個人化治療方案，希望讓病人主動參與制訂治療決策，以提升患者對治療的依從性。

該會的癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科醫生林嘉安指出，大腸癌常見的徵狀，包括無故體重下降、下腹不適、大便帶血或呈黑色等等，可以透過直腸指檢、大腸鏡等方式診斷。對於早期的大腸癌患者，主要會採取手術根除性治療為主。

根據本地數據，有超過一半大腸癌患者確診時已為第三或四期的中晚期。林指出，對於晚期患者的治療目標，主要會以延長存活期、減少症狀等為主，治療選擇包括化學治療（化療）及標靶治療。初期治療時，會先以化療組合及標靶藥治療為主作「一線」及「二線」治療，若治療成效轉差，則需採取其他化療或標靶治療作「三線」甚至後線治療。近年有研究就指出，有四成患者經過一線、二線藥物治療後，仍可接受三線及後線治療，扭轉以往治療選擇有限的問題。

倡醫患齊參與治療決策 防癌會又同時公布一項調查，有105名大腸癌患者受訪，其中61歲至70歲人士最多。對於腸癌這一種病，以及相關的藥物選擇，分別有近三成及四成受訪者表示只有「輕微」至「毫無認識」。同時，絕大部分受訪者最依賴獲得藥物治療資訊的渠道是醫生，其次為醫生以外的醫護人員。而受訪人士中，有94.3%人表示樂意聽醫生講解更多需自費的新型藥物資訊。

林嘉安認為，在癌症治療上，透過醫患共同參與治療決策，有助患者容易正確理解疾病資訊，讓患者積極參與治療，同時有助提升患者對治療的依從性。透過是次調查，希望鼓勵患者主動與醫生一同管理病情，並積極參與自己的復康過程，以提升治療成效及改善生活質素。

腫瘤科醫生 林嘉安