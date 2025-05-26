公屋長者戶大門裝感應器 試行兩月未見異常

【本報訊】為了支援獨居長者，房委會在觀塘雲漢邨及何文田常樂邨試行物聯網長者住戶大門開關訊息系統，在其家中安裝大門感應器，若長過一定時間不曾開門，系統就會向住戶的指定聯絡人發出手機短訊通知，以便親友提供適切關懷。

久未開門 系統短訊傳親友 當局指現時兩個屋邨共50個租戶參與，系統由4月運行以來，暫無參與租戶需關注長時間不活動的情況。有議員希望這類型的樂齡裝置能猶如門鐘一樣普及使用，為長者安全關愛搭建保護網。

房屋局局長何永賢昨在社交平台貼文，指早前聯同議員鄧家彪及多名區議員到雲漢邨了解有關計劃的試行情況，見到系統運作成熟，能看到有關單位是開門或關門、傳感器電量，並以顏色讓管理人員一目了然：綠色表示情況正常；紅色表示單位已經在住戶選定的時間無開門，會發出通知；黃色則表示傳感器停用，以免因住戶外遊等而發出錯誤警報。

她指目前雲漢邨已有20個租戶參與計劃、常樂邨更有30個租戶參與，感應系統運行以來，暫無參與租戶需關注長時間不活動的情況。她強調房屋署會持續監察計劃成效，並思考如何進一步便利更多長者住戶或有需要住戶，以科技更好地照顧租戶，提升管理效率。

鄧家彪亦在社交平台貼文指系統不涉及重要私隱及圖像存檔，成本兼且偏低，希望這類型的樂齡裝置能猶如門鐘一樣普及使用，為長者安全關愛搭建保護網。

何永賢又指當日亦視察雲漢邨的美化成果，見到往日稍欠活力的屋邨，各自按漢松樓、漢柏樓的名字畫上松柏圖案，為屋邨加添了一抹柔和色彩，並把往日重門深鎖的邨口大閘，更換成矮閘並加添植物，令邨口有防護的同時，看上去多了分恬靜愜意，並又在住宅地下大堂增設社區座椅和可暫放拐杖的扶手，方便長者等候電梯時可以稍作休息。

她重申，希望不論是屋邨美化工作或科技應用，都可以傳遞到我們以人為本的精神，為住戶帶來更多幸福感。