西貢死車長霸泊位 礙修剪樹木埋隱患

【本報訊】本港不時出現「死車」霸佔公眾停車場的問題。有西貢區議員指接獲市民反映，大坳門路旁的公眾停車場出現泊「死車」問題，又引述消息人士指車輛已停泊數月，車身布滿灰塵及落葉。該區議員呼籲車主應及時為車輛續領行車證，並避免違例長期停泊。

籲車主及時續領行車證 西貢區議會交通運輸委員會副主席方國珊昨在社交平台貼文，指由於車輛長期停泊，相關部門難以開展車場旁邊的樹木修剪工作。她指樹旁一間士多店平日有不少居民光顧，有人擔心樹枝因缺乏修剪而掉落，構成安全隱患。她亦接獲西貢菠蘿輋一帶有類似的情況，認為情況影響社區環境。

立法會早前通過《2024年道路交通（車輛登記及領牌）（修訂）（第2號）規例》，優化車輛登記及領牌制度，提高對車主以不當方式棄置廢棄車輛行為的阻嚇力。今年12月起，兩年或以上未領牌車輛的登記車主，必須在運輸署發出通知書的日期3個月內為車輛領取牌照，或按規定為該未領牌車輛取消登記，否則會構成罪行。

新法例實施後，登記車主如欲棄置車輛，必須於拆散、銷毀，或把車輛永久送離香港後向運輸署取消車輛登記。在取消登記之前，車輛將一直登記於車主名下，車主須要承擔該車輛引起的所有法律責任。

方國珊呼籲車主應及時為車輛續領行車證並避免違例長期停泊。對於泊「死車」問題，她早前向執法部門及運輸署反映問題後，執法部門表示會就居民反映的位置加強巡邏及「畫鬼腳」。