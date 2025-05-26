曾爆巨石堵路 本報揭發即被移走

【本報訊】鄉郊地區違法填土問題非常嚴重。本報在4月中接獲打鼓嶺一帶的村民反映，區內農地被不明人士圍封並填土，向執法部門反映情況亦無效。記者在村民陪同下視察期間，發現村內主要通道被巨石堵塞。而在報道刊登後，堵路巨石被移走。

當時有居民反映，去年11月開始有不明人士圍封村民農地並違例填土，村民指最初通報執法部門後，對方不但沒還原該處，反而進行更多工程。有村民指過往曾想進入相關土地，反被違例填土者指是「擅闖」。

無天眼難取證據 村民曾向政府部門反映有關情況，但部門着他們自行辦理相關手續。被問及相關情況對他們有何影響時，該村民指原先只是「一撻農地空咗喺度咋嘛」，但是被傾泥後會被政府控告，讓村民感到困擾。

記者落村視察期間，村民發現村內主要通道被巨石堵塞，堆積的高度甚至與村民身高差不多。石堆遠看如防波堤，阻擋大半條通道，車輛難以通過，記者和村民只能從旁邊通過。村民即場報案，執法人員到場視察後告知村民，由於該處沒有閉路電視，亦沒更多證據，因此執法人員只能備案；村民直言報案「其實係無效㗎」。

報道後相關部門在社交平台更新數字，近期就10多宗違例填土個案發出「強制執行通知書」。至於村民發現有巨石堵路一事，該部門指收到投訴後迅速到場調查，發現石頭已被移走。關注事件的議員指本報報道事件後村內巨石突然被移走，認為事件經報道後獲得關注。