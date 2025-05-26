亂填土塞排水坑 打鼓嶺洪澇為患

行人道泥濘四散 村民嘆出入困難 在本報早前獨家報道及跟進打鼓嶺一帶違法填土問題之後，有居住在附近的讀者向本報反映，下雨時泥土被水沖散，導致行人通道滿布泥濘，同時出現水浸情況，擔心居民出行會有危險。有議員指最近亦有收到類似投訴，又指區內有河道被填土，導致下雨時無法去水，促請政府正視違法填土的問題，要求堵塞相關的法例漏洞。綜合政府部門回覆，最近再發現一宗違例填土個案，今年至今接獲一宗積水投訴，已轉介渠務署跟進，而環保署則表明會在打鼓嶺一帶增加監察攝錄系統，加強阻嚇作用。

居住在禾徑山村一帶的讀者吳先生向本報反映，由於附近土地被填土，雨季時泥土或被水沖散，導致行人通道滿布泥濘及出現水浸，擔心家人和附近居民出入會有危險。按吳先生提供的圖片，有農地出現米黃色泥水坑，疑為雨後無法去水導致。另一張圖片則顯示，有通道疑似被沖刷後滿布泥濘，甚至遮蓋路面的灰白色地方。

他指出，原先他們的農地有排水坑，因此下雨不會積水；但去年中開始發現被填土，後來更堵塞排水坑。據他觀察，被填土的面積愈填愈大，高度可達兩米或以上。

議員促政府「真的要正視」 被問及是否曾聯絡政府部門跟進，他指曾透過相關應用程式多次反映，並提供兩張截圖。其中一張截圖顯示，部門在4月30日回覆吳先生在4月2日的投訴，指相關工程已進入檢控程序。吳先生補充，曾目睹渠務署職員在現場量度填高泥土的高度。對於政府部門需時接近一個月才回覆其投訴，吳先生直言：「其實我不知道政府有沒有檢控違規人士。」他表示，只期望違例填土工程永久停止，並讓有關人士移走泥土，使排水坑暢通。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明表示，最近亦有收到類似的投訴。她指由於區內有河道被填土，下雨時無法去水，泥頭被雨水沖散後，唯一的行人路滿布大量泥濘。對於違法填土的問題，她認為政府「真的要正視」，尤其是填土者利用法規漏洞從事相關違法行為，必須堵塞漏洞。

規劃署回覆本報查詢表示，5月22日再向一宗違例填土個案發出「強制執行通知書」，至今共發現13宗違例填土個案。該署表示，當中4宗個案的有關人士因沒有遵從法定通知書而被檢控及判處罰款；另有一宗個案已排期本月底聆訊；7宗個案已中止填土活動。至於新發出通知書的個案，該署指如有關人士未有遵從規定，會根據《城市規劃條例》採取檢控行動。

該署又指近日在該區進行巡查時發現一宗新的懷疑違例填土工程個案，現正搜集相關證據及資料，以考慮進一步的執行管制行動。至於積水問題，該署指今年1月至今收到一宗投訴，已轉介渠務署跟進。

渠務署回覆查詢指今年1月收到相關個案轉介後，2月至今已聯同規劃署、環境保護署及地政總署等部門進行3次聯合巡查行動。該署指已加強巡查附近的排水系統，並就排水事宜向相關部門提供技術意見。該署續稱，每當接獲水浸求助個案，巡查期間發現懷疑違例填土個案，亦會轉介至相關執法部門調查。

環保署裝攝錄系統增阻嚇 環境保護署則表示，收到一宗由1823轉介至環保署及其他相關部門，就農地被堆填影響其排水系統的投訴。該署指曾多次到涉事地點巡查，但未發現非法傾倒廢物或泥頭，或違反環保法例的情況。該署表示，如發現河道被廢物或泥頭堆填，會作出跟進及轉介至相關部門跟進個案。為打擊非法傾倒建築廢物行為，該署會在打鼓嶺附近一帶增加監察攝錄系統以加強阻嚇。記者林隆輝