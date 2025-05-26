公屋供應待改善 輪候等5.3年

【本報訊】公屋供應嚴重短缺。截至今年3月底，公屋一般申請者平均輪候時間維持在5.3年，其中長者一人申請平均輪候時間較上季回落0.1年，至到3.3年。整體公屋申請宗數持續下降，一般申請及非長者一人申請的數目，分別較高位下降26%及40%。

逾11萬宗一般申請

房委會早前指今年首季獲編配入住公屋的一般申請共有約4,700宗，當中長者一人申請佔約440宗。在同一季度，獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為780宗。而在今年首季獲編配入住新公屋單位的一般申請有約2,300宗，其中分別有約1,500宗及約800宗獲安排入住屯門顯發邨和深水埗白田邨。其餘的2,400宗獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。