上樓漫長路 盼續救命草

現金津貼6‧30停幫補 4成人憂冇錢交租 輪候公屋時間長且排隊人士眾多，基層嘆「上樓」難。然而政府早前公布向輪候公屋滿3年以上的基層家庭推行的現金津貼試行計劃，將於6月30日結束。有調查結果顯示，在330個受訪基層家庭中，約44%受訪者正領取現金津貼，當中89%人指取消被視為基層救命草的現金津貼對生活造成極大或大影響，包括要節衣縮食、扣減子女學習支出，甚至無法負擔現時租金。負責調查的組織要求延長計劃，但房屋局表明正全力推展各類措施幫助正在輪候公屋的居民，無意在下月後延續有關試行計劃。

社區組織協會昨公布相關調查的結果亦顯示，85%正在領取津貼的受訪者指津貼有助紓緩經濟壓力，68%受訪者因為有津貼資助，可搬遷至環境較理想的單位。至於領取津貼12個月以上的25名受訪者當中，80%以上指在租屋上有較多選擇，76%更指增加積蓄。

失業率高 籲優先扶助弱勢 社協又認為受地產市道低迷、私營工程量減少等因素拖累，本港建造業最新失業率升至5.7%；本港今年首季食肆總收益按年跌0.6%，反映經濟低迷現疲態，基層勞工遭殃，亟待援手。社協又指政府連番縮減基層相關的福利開支，扣除沒有領取現金津貼的受訪者，89%受訪者表示，扣減現金津貼對生活造成極大或大影響；69%受訪者因而需要節衣縮食，51%需要扣減子女學習支出，43%無法負擔現時的租金。社協批評政府沒優先扶助弱勢及邊緣社群，反其道而行，使基層生活雪上加霜，勒緊褲頭過活。

對於如何紓緩基層家庭的負擔，社協要求政府應延續計劃最少一年，直至簡約公屋供應穩定後再檢討，又指現時現金津貼的餘額仍有約20億元，可將受惠資格與輪候公屋申請時間脫鈎，集中支援低收入的住屋困難社群，並因應經濟環境，每年調整津貼金額，以及研究重推「N無津貼」，與現金津貼計劃雙軌並行，支援未能受惠於現金津貼的困難戶。

促受惠資格脫鈎申公屋時長 社協又認為本港經濟面對各種不明朗的挑戰，政府理財應以「保民生」優先，財赤當前更要精準投放資源，將現金津貼受惠資格與公屋申請時長脫鈎，集中支援低收入、住屋困難的社群，以床位、板房、劏房及過渡性房屋等基層租戶為對象。

雖然社協要求政府延長計劃，但房屋局回覆傳媒查詢時表示，政府現正全力推展各類措施幫助正在輪候公屋的居民，包括陸續落成的新建公屋、過渡性房屋和「簡約公屋」，亦着力打擊濫用公屋，務求盡早提供和編配公屋單位予公屋申請者，以改善基層住房問題。

當局指無意延續 簡屋頂上 當局指隨着第一批「簡約公屋」單位已於今年3月入伙，第二批單位亦將於下月底入伙，更多現正輪候公屋的居民可更快獲編配入住「簡約公屋」或過渡性房屋；加上基於審慎運用公共財政資源的原則，政府無意在下月後延續有關試行計劃。