笑看天下：侵侵不信一言喪邦

日本農林水產大臣江藤拓早前發表「從不買米」言論，日本民眾指其無視米價飆升，不知民間疾苦，引發的爭論持續發酵，江藤拓日前終於就言論失當致歉並引咎辭職。這「從不買米」風波，充分印證中國人「一言興邦，一言喪邦」的道理。

然而，這對於特朗普似乎不管用，因為要是一言喪邦，侵侵喜愛隨口噏的陋習，都唔知要喪幾多個邦至夠填數！佢近日與南非總統拉馬福薩喺白宮會晤，期間展示大量聲稱是南非種族屠殺白人的證據，包括一篇網誌上的文章，內含一張衞生工作者處理遺體的照片。特朗普當着拉馬福薩的面，指斥南非迫害白人，包括強搶土地及種族滅絕。

拉馬福薩受邀到訪，原定聚焦貿易問題，特朗普卻忽然大談南非種族滅絕白人，幸好拉馬福薩冷靜地否認指控，媒體稱讚他專注而冷靜，在反駁特朗普的同時，避免直接挑戰及批評對方。俗語話，過門都係客，何況係你邀請人家來談生意，竟然如此無禮，未免不識大體，亦愧為強國領袖。

特朗普對不愛聽的言論，總以一句「假新聞」應付過去，反正自欺欺人已成為其標誌。英國傳媒報道，特朗普當日展示的照片是一張截圖，取自2月3日拍攝的影片，是剛果民主共和國反政府武裝「M23運動」與政府軍發生衝突後，人道主義工作人員處理遺體的情況，跟南非沒有半毛錢關係。影片拍攝者是居住在剛果民主共和國的記者阿爾卡坦蒂，他指當看到特朗普拿着他拍攝的畫面指控南非實施種族滅絕，讓他感到很震驚。要言之，特朗普確實錯誤辨認照片。

錯咗就要認，對南非總統道歉亦不為過吧？可是特朗普依然一副「誰大誰惡誰正確」的模樣，吹咩？