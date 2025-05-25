撥亂反正：白宮設局放蛇反被噬

美國總統特朗普日前在白宮橢圓形辦公室、亦即兩個多月前成功伏擊烏克蘭「戲子總統」澤連斯基的同一地方，設局放蛇，企圖公開羞辱專程到訪的南非總統拉馬福薩，從而迫使對方在經貿以至外交上對美國作出更多讓步，但結果被蛇咬到的反而是自己，而且不止被咬一口，名副其實是自取其辱。

首先是關燈播放一名反對派黑人領袖在高呼「殺死布爾人（南非白人）」的影片，但其實有關口號只是一首當地反種族隔離政策歌曲的其中一句歌詞，因歷史理由已獲明文豁免沒有違法。

其二是特朗普拿出一堆A4紙新聞剪報，指控南非政府肆意沒收當地白人的土地，和針對白人的暴力、謀殺行為，等同對南非白人實施種族滅絕。拉馬福薩反駁指任何政府都有權徵收私人土地，作興建公共設施用途，但話未講完就遭到特氏打斷。估計拉馬福薩可能還想說，由於白人壟斷了南非九成以上的私人土地，自然也較多受到政府的收地政策影響，與歧視無關。至於暴力、謀殺行為，事實上南非的罪案率、謀殺率在全球數一數二，但被殺的其實99%都是黑人，只是他們的死亡並未能引起特朗普及馬斯克等白人的關注。

最羞家是特朗普手持的一張聲稱為白人亂葬崗的圖片，原來是在剛果民主共和國而非南非拍攝。但白宮發言人死撐沒有搞錯，這已不是無心之失的張冠李戴，而是現代版、美國版的指鹿為馬。

除了連基本事實都搞錯，席間特朗普還被美國自家的記者咬了一口，當着拉馬福薩面前質問特氏有關收受卡塔爾贈送飛機利益的醜聞。此舉令特氏老羞成怒，憤斥提問者不夠聰明及沒有資格做記者，應立即滾出去，更令人覺得記者是問中了他的痛點。