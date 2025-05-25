自成一家：歐洲為何容忍以色列

以色列今年3月單方面撕毀與哈馬斯達成的臨時停火協議後，近來有見全球焦點皆圍繞着關稅戰，除了繼續嚴控人道主義物資進入加薩地帶，亦加大軍事攻勢，造成眾多的巴勒斯坦平民死傷。多國外交使團日前考察約旦河西岸以軍頻繁襲擊的傑寧市，同樣遭到以軍無端開火警告。以色列的一連串行徑，顯示它愈來愈不把國際社會放在眼裏。

2023年以巴爆發衝突以來，歐洲一直視哈馬斯為恐怖組織，以致以軍有恃無恐，持續向加薩進行無差別的軍事襲擊。但隨着近期加薩人道災難升級，大批民眾被迫離開家園，以色列已經不能再用自衞來解釋。惟令人氣憤的是，歐盟多次援引國際法譴責以色列的行為，依然只停留在口頭批評的層面。

表面上看，歐盟容忍以色列在加薩的野蠻行徑，是因為以色列作為美國的堅定盟友，不看僧面也得看佛面。但更深層次的原因，則是德國、奧地利和捷克等歐洲國家，出於對二戰期間猶太人被大屠殺的歷史責任，傾向對以色列持寬容立場。

然而，近來加薩人道危機急遽惡化，歐盟內部的道德壓力亦在上升。一些歐盟成員國如挪威、愛爾蘭、西班牙，去年已開始採取行動，承認巴勒斯坦建國。這也迫使歐盟近日對以色列採取較強硬立場，宣布將重新審視雙方的貿易夥伴協議。該協議一旦暫停，將給以色列對外貿易帶來頗大的負面衝擊。不過，多個歐盟成員國尚未支持此次決定，反映歐盟內部仍未能統一對以色列的立場。

無論如何，歐盟一向強調人權凌駕於一切，它對以色列的人權侵犯行為視若無睹，明顯存在雙重標準，歐盟再不採取集體行動全面約束以色列，其信譽將在全球受到嚴重的打擊。