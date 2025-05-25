橫眉冷看：保不住美國安全

美國政府近日聲稱投資1,750億美元，發展「金穹」導彈防禦系統。「金穹」的概念緣自以色列「鐵穹」系統，該國曾大肆吹噓，說只要布置妥當，整個天空猶如張開鐵幕，可以防禦所有導彈和火箭炮來襲。及至2023年10月，「鐵穹」的神話宣告破滅，該月7日，巴勒斯坦的武裝組織哈馬斯，突然向以色列作飽和攻擊，發射約5,000枚火箭炮，「鐵穹」系統不勝負荷，隨即癱瘓。

哈馬斯用的只是土製火箭炮，以色列的空中防禦網尚且無法應付，後來伊朗再向以國發射數枚高超音速導彈，也是要打哪處，哪處便得掛彩，「鐵穹」系統依舊莫奈之何。

金比起鐵，未必能堅硬多少，以色列的「鐵穹」不行，如今老美巧立名目，弄個甚麼「金穹」系統出來，肯定也是個不中用的家當，徒然虛耗國防經費。美國總統特朗普的任期尚餘3年多，此君素來好大喜功，便指令國防部須在3年之內，完成布置「金穹」系統。

特朗普坐在白宮的橢圓形辦公室內，終日狂想紛飛，根本不知道現實情況。回想起2020年，美國以至全球正爆發新冠疫情，當時的白宮主人也是特朗普，他詢問一眾疫苗製造商，要多久才能研發出新冠疫苗，廠商們答曰：「最快也得6個月。」他老哥想也不想，便說：「我只給你們3個月時間。」到頭來，疫苗是多久才研發成功？答案仍然是6個月。世界上有很多客觀條件，不是單憑主觀力量就能改變的。

今日美國軍事科技的領先程度已經大不如前，以目前的軍工水平，五角大樓要研製出一套全方位的導彈防禦系統，可以有效攔截來自中國或俄羅斯的攻擊，莫說是3年時間，恐怕用上13年，也不一定能夠成功。