龍吟虎嘯：本土不保美霸權到頭

特朗普日前宣布，將投入1,750億美元完成「金穹」計劃。此計劃出自國防情報局一份評估報告《金穹之於美國：目前與將來對美國本土的導彈威脅》，該報告針對中國、俄羅斯、北韓、伊朗，分析它們的洲際彈道導彈、潛射彈道導彈、兩款高超音速武器、巡航導彈、部分軌道轟炸系統等六大類導彈對美國本土的威脅。

消息公布後，中國外交部指出，「金穹」計劃公然提出大幅度增加外太空作戰手段，包括研發、部署軌道攔截系統，具有濃厚的進攻色彩……加劇外太空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。可見，這項「金穹」計劃的出籠，反映了當前世界發生大規模軍事衝突的可能性、危險性正在上升。

美國把中、俄、朝、伊視為戰爭對手，這場戰爭會以動用各種洲際導彈或其他武器打擊美國本土，此乃美國戰爭史上從未遇到過的致命攻擊。這樣的戰爭量級和摧毀程度，超過第二次世界大戰，超過美國歷經的所有戰爭。這也說明，美國稱王稱霸、不會被對手反擊美國本土的歷史，如今要改寫。它的對手特別是中、俄戰略導彈等反擊力量，不但可以打到美國本土，而且可穿透美國空防攔截系統。山姆大叔思之極恐！它的軍事霸權不啻穿了一個大窿。

多年來，美國軍事霸權無遠弗屆，想打誰就打誰，就在於它可遠程打擊別人，而別人打不了它，更打不到美國本土。當別國發展了遠程打擊軍力，可以威脅美國本土了，山姆大叔又建築了防空攔截系統，本土仍固若金湯，安然無恙，它仍可想打誰就打誰。然而，百年大變局中，事情變化之快，大大出乎美國預料，中國的國力、軍力、科技、先進武器發展之快，多方面超越美國！山姆大叔真正感到了威脅，感到了霸權難再、戰場優勢不再。對美國而言，守不住本土，就守不住基本，就休想對外稱霸，好日子到頭。