坦言集：破壞世界

美國總統特朗普之打壓哈佛大學，是早有預謀。停止哈佛接收外國學生的理由，是校園變得不安全，敵視猶太學生，鼓吹對哈馬斯組織的同情和推行多元、平等、包容的「種族歧視」政策。國土安全部長另在社交媒體指摘哈佛在校園裏與中共協調活動。

前3項指摘還可以有實例，但是否可以確立其威脅美國國家安全，則大有問題，在美國法律體制內，需經過司法訴訟來確定。可是，與中共協調一條，則是難以令人相信，也缺乏任何證據，只令人想起上世紀50年代，美國麥卡錫時代的白色恐怖，政府隨便以任何不成理由的理由、不成證據的證據，來對知識分子入罪為與共產黨合作的叛國分子。

或許特氏對付哈佛以至美國其他著名大學，暫時仍止於罰款、取消政府資助，以及如哈佛這次的被剝奪參與對外教育的能力，還未至於像麥卡錫時代那樣對個人的迫害，但對個別學生的迫害已經開始。先是針對新移民的學生，下一步相信會擴及新移民的教職員，繼而是同情與主張包容自由主義的美國知識分子。這會是特朗普借貧困白人的名義，和策動他們對美國建制精英的戰爭，不關法紀，亦不是單單針對中共，而是企圖掀起更大範圍的階級仇恨，既仇視貧窮的非白人新移民，也仇視「自以為清高」的自由主義精英和知識分子。這將會是一場巨大的美國社會騷動。

騷動來自社會矛盾，特朗普的民粹主義是借此煽動更多社會不滿，來支持他的民粹政權。但其政權的目的同時是斂財，讓他的家族及少數的富豪，借政府政策與權力來製造暴利。他隨時可變、也無理論根據的政策，會把美國政治與經濟帶入怎樣的困境，他是不管的。他要求至少享4年暴富，最好4年後還可進一步斂財。對美國社會、國際社會的破壞，是他斂財的條件。他大權在握，誰可阻止他？1968年反越戰的變局並未出現，美國民眾的愚昧，也使反中、反俄、反歐、反世界的民粹主義還大有發展餘地，且同時有猶太勢力推動宗教狂熱來支持。特朗普發起這場世界性的對體制和文化的破壞，還有進一步惡化的機會。烏克蘭戰爭與中東以色列的宗教狂野，會有助特朗普破壞世界。

特朗普沒有政治意識形態，沒有理想的世界，他只是投機者，騙得多少便多少。當然，他也幻想建立他的王國。他能成功嗎？除非他投靠猶太復國主義。