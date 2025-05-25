假兒子來電 8旬翁求證保不失

【本報訊】荃灣區警員於本月接連偵破兩宗「猜猜我是誰」及「假冒內地官員」電話騙案，拘捕3男一女共4名（19至31歲）騙徒。5月15日有一名82歲長者報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，因涉及刑事案件被拘留，需要繳付20萬元「保釋金」。受害人聯絡兒子求證後揭發，遂報案求助。

2宗電騙共拘4男女 警員經調查後，同日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕兩名負責收取「保釋金」的姓褚（31歲）男子及姓邱（26歲）女子。經深入調查後，再於5月20日拘捕一名姓王（23歲）男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。所有被捕人已被暫控各一項「串謀詐騙」罪，案件將於西九龍裁判法院提堂。

另外，執法部門於5月21日接獲一名26歲男子報案，指他接獲自稱內地執法人員的人士來電，指他於內地干犯了刑事案件，要求他協助調查。騙徒其後相約事主見面，並要求事主簽署偽造的保密文件，因此他懷疑受騙。

警員經調查後，於上周五拘捕一名姓張（19歲）男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。兩宗案件中，受害人均沒有金錢損失。