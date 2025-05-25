緬甸蟒飛擒大咬 吞食沙田流浪貓

遇蛇王即慌失失 被捉吐出肚中物 夏天是蛇類出沒季節，昨晨沙田有一條約2.5米長、疑飢腸轆轆的緬甸大蟒蛇出來搵食，在一村屋圍欄外吞食一隻流浪貓，女村民發現後報案。蛇王接報到場，將大蟒蛇捕獲，牠懷疑受驚把吞下的貓隻吐出，惜貓咪亦已氣絕死亡。由於緬甸蟒蛇是受保護動物，因此警員把該蟒蛇檢走交嘉道理農場獸醫檢驗，貓屍則交食環署處理。

昨日清晨約6時半，大埔公路馬料水段赤坭坪村一名姓陳女村民，在村屋圍欄外見到一條約2.5米長緬甸蟒蛇吞噬一隻流浪貓，擔心蟒蛇會入侵村屋，於是致電報案。記者到場時，見到蟒蛇已經把貓咪吞下，並且蛇肚凸起。警員趕抵後以膠箱蓋住蟒蛇，防止牠竄走。

屬受保護交團體檢驗 其後，姓李蛇王奉召趕至，手到拿來生擒了該條蟒蛇。期間蟒蛇懷疑受驚，慢慢將已吞下的流浪貓吐出。蛇王經初步觀察，證實該條蟒蛇沒有受傷，但貓咪四肢僵硬明顯死亡。因此，警員帶走該條被捕獲的蟒蛇，交給嘉道理農場獸醫作進一步檢查，貓屍將交食環署人員善後。

蛇王表示，捕獲的緬甸蟒蛇屬雄性，約6歲大，約2.5米長不算大條。緬甸蟒數量分布較多，一胎可生數十隻蛋，一般緬甸蟒有20至30歲壽命。蟒蛇吞食小動物後，會匿藏於附近的草叢或樹林，不會走太遠以便消化食物，今次被其吞食的貓咪，相信需時7日進行消化。他又指，香港有50種蛇類，其中緬甸蟒生存出現問題，主要是受土地開發影響，被迫到民居覓食而吞食流浪貓。

專家教樹枝「打草驚蛇」 蛇王又謂，由於流浪貓狗同大自然野生動物有衝突，細蛇會被流浪貓狗玩死，大蛇會吞食貓狗，導致兩敗俱傷，他建議市民盡量收養流浪貓狗。另外，緬甸蟒會捕食野豬，所以是野豬的天敵，蟒蛇可以控制野豬數量。

有生物專家指出，在攝氏20至30度的環境下，爬蟲類或是兩棲類動物，例如蛇、蜥蜴等生物會較為活躍，現在是蛇多出沒的季節，但蛇大多在山林草叢中生活，郊區或村屋遇上的機會較大。另外，郊區多蛇出沒，當中包括有毒蛇，郊遊人士應避免走入草叢等蛇多匿藏的位置，若無法避免，則可用樹枝或棍拍打草叢，打草驚蛇，可令蛇竄走。