無業男被控2販毒罪 8‧15再訊
【本報訊】居無定所的20歲無業青年，被指在上周四（22日）於長沙灣一工廈電梯大堂販毒，結果遭「斷正」，之後再被揭發在工廈單位亦有販運毒品。他隨即被捕，並被起訴兩項販毒罪，昨被押解往西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官曾慶東應控方要求，把案押後至8月15日再訊，被告須還押懲教署看管。
於工廈大堂及單位涉案
20歲男被告盧永恒，控罪書上報稱無業。他在港沒有固定居所。他現時面對兩項危險藥物的販運罪，控罪指他於2025年5月22日，在九龍長沙灣永康街27號安泰工業大廈A座5樓電梯大堂，非法販運危險藥物；及同日在安泰工業大廈A座一單位非法販運危險藥物。
被告在案發當日便被捕，至昨日被帶上法庭，由當值律師代表。控方申請押後，以便作進一步調查，包括等候政府化驗師報告、指模校對及DNA檢驗等。控方反對被告保釋，辯方沒有保釋申請。裁判官遂押後案件至8月15日再訊，下令被告還押看管。案件編號：WKCC 2224/2025
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