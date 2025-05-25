無業男被控2販毒罪 8‧15再訊

【本報訊】居無定所的20歲無業青年，被指在上周四（22日）於長沙灣一工廈電梯大堂販毒，結果遭「斷正」，之後再被揭發在工廈單位亦有販運毒品。他隨即被捕，並被起訴兩項販毒罪，昨被押解往西九龍法院提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官曾慶東應控方要求，把案押後至8月15日再訊，被告須還押懲教署看管。