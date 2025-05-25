AI指引料需每年更新 當局冀明年設研發院

【本報訊】為追上人工智能（AI）的發展趨勢，數字政策辦公室早前推出《生成式人工智能技術及應用指引》，把人工智能應用分為4個風險級別。數字政策專員黃志光昨稱，人工智能發展潛能巨大，有助推動產業和服務創新，但亦存有安全風險及道德問題。

監管安全風險道德問題 數字辦針對3大持份者，包括技術開發者、應用提供者及用家，關注當中的安全風險及道德倫理平衡科技創新和應用。黃志光在電台節目表示，指引「是活的」，需要定期更新，視乎程度有多高，預計會每年，甚至短過一年時間更新指引，針對人工智能問題，建議技術開發者、應用程式提供者加強監督和規管。

問到是否要立法禁止危害及影響市民安全的用途、潛意識操控等屬於「不可接受風險」，黃認為，香港自由市場容許發展不同科技應用，對於有較高風險的行業，已有專責的法例規管，如醫療有很好的規管框架，但有額外風險就要再加強。《財政預算案》提出，預留10億元成立香港人工智能研發院。政府正訂定研發院的營運模式及管理框架等，爭取今年內向立法會爭取撥款，最快2026至27年度成立。

另外，研發院將與本地院校的上游研發合作，同時承擔政府要求進行的項目，包括公共政策研究及網絡安全等範疇，以及促進中下游成果轉化及開拓應用場景。研發院將專注人工智能，但不會針對特定產業，而是按不同行業對人工智能的需求，推出針對性項目，而研發院亦須擁有小規模算力平台，以輔助日常應用。