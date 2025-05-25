東呼即應：劏房濫收水電費持續 團體斥執法力度不足

租戶求助東呼即應 指業主拒供單據佐證 規管劏房法例實施逾3年，但濫收水電費的情況至今未絕迹。《東呼即應》近日接獲劏房戶求助，指其居住的劏房水電費收取方式不透明，業主從未提供單據，僅憑口頭通知金額便要求繳交。他向多個政府部門求助無果，表示自己處境被動，質疑現行法例對劏房租戶的保障不足。大律師指法例訂明租戶有權查看原始帳單，該業主或已違法，有關注團體批評當局執法力度不足。

被促每月繳費 金額口頭通知 住在大埔區劏房的陳先生向《東呼即應》表示，其水費按人頭計算，電費則以分錶讀數計算，但業主從未出示任何單據，金額全靠口頭通知，「他說多少就交多少」。他透露，每個月都要交數十元水費電費，但他去年中才知道一般水、電費是兩、3個月才交一次，其後他曾多次要求業主提供單據但遭拒絕，雙方多次爭拗未果。

投訴反遭審問 「遊花園」折騰 陳續指，最離譜的一次是單月電費高達220元，但其家中僅有電視機及光管，質疑金額過高。陳先生曾報案及向民政事務處求助，但均不獲受理，輾轉下得知租管事務屬於差餉物業估價署的職權範圍。然而，他形容向差估署投訴的過程如同被審問，沒有協助解決問題反帶他「遊花園」折騰一整天。他大呻租管條例恍如只保護業主的權利，形容是「本末倒置」，絕對不公平。

差估署回覆《東呼即應》查詢時證實，已接獲陳先生的投訴，並展開調查，但由於案件仍在處理中，未能披露進一步資料。該署表示，自《業主與租客（綜合）條例》實施至上月底，共檢控649宗個案，其中122宗涉及業主不妥當收取包括水電費在內的費用。

社區組織協會副主任施麗珊表示，陳先生的遭遇並不罕見，許多劏房租戶因懼怕報復或被趕走，選擇啞忍，又說目前劏房業主仍有超過55%不按法例規定收取水電費，即有逾4萬名業主違法，執法力度明顯不足。

施認為，政府應主動調查，包括突擊檢查水電費單據，或要求業主提交相關文件，以加強監管。此外，她建議政府設立匿名投訴機制，並提供安置措施，保障投訴租戶免受業主報復。

執業大律師陸偉雄指出，根據《業主與租客（綜合）條例》，業主代收水電費時，應按實際用量計算，租戶亦有權要求查看原始的帳單。若業主拒絕提供單據或濫收費用，租戶就可以向水務署、電力公司或差估署投訴，並要求核實用量和收費是否合理。若業主多收費用，或會觸犯法例，初犯可被罰款一萬元，再犯則罰款2.5萬元，法官更可命令業主退還多收的金額。