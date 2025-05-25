持續服務千小時 義工獲嘉許

【本報訊】香港青年協會昨日在香港會議展覽中心舉辦「好義配」義工嘉許頒獎禮，表揚傑出義工及團體。過去一年間，參與青協服務的義工超過6,900名，以及逾80個團體，合共服務時數達逾160萬小時。青協理事會委員蔡定國表示，今年組織為第15屆全運會招募義工，吸引超過700名青年參與。他感謝所有義工的付出，期望青年繼續展現服務熱誠及活力，身體力行關心弱勢社群及服務社會。

付出有回報 女子樂在其中 其中一名「優秀運動義工」黃泆溱表示，上月擔任第十五屆全運會場地單車測試賽禮儀小姐的體驗，令她印象深刻。當時她負責為頒獎嘉賓呈上獎牌，確保頒獎流程順暢。

她認為每次義工服務都是學習機會，接觸不同崗位有助了解自身不足及賽事背後各義工的付出，形容情況如同運動訓練，感覺到努力付出總會有回報。她計劃將來會繼續參與不同賽事的服務，累積更多經驗，成為更全面的義工。

榮獲「持續服務1,000小時」嘉許的鄭錦秋，於大學時期就讀公共事務與管理課程，對社會服務及福利政策有濃厚興趣，亦經常透過「好義配」義工搜尋器尋找服務機會。一次在社區客廳服務時，他感受到使用者愛惜中心設施的態度，與所學習的理論並不同，因此認為親身走進社區才能確切了解社會需要。