科大金融學試卷外洩 128生須補考

【本報訊】春未夏初是考試季節，香港科技大學金融學系一科「FINA 3103」的期末試考卷，爆出試前不慎洩露試卷事件，致全體128名學生需補考期末試。科大確認事件，又說受影響考生將於短期內進行補考，已提醒相關教學人員必須妥善保存及處理試卷。

科大學生會編輯委員會在社交平台指，金融學系「FINA 3103」課程教授Utpal Bhattacharya向學生發表「期末考的黑暗面（The Dark Side of Final Exams）」為題的公告，指日前的期末考卷在考試前遭外洩，並被部分同學見到，令該場考試作廢。

助教上傳座位表 誤附考題 助教Emma其後發文承認疏失，指上傳考試座位表時誤附考卷檔案，雖已立即移除附件，但未察覺Canvas系統的「檔案」欄位仍保留所有上傳紀錄，推測可能有學生無意間發現並偷看考卷內容。她又說真切地感到懊悔，會與教授共同接受校方處分。

科大強調，所有校內考試均嚴格遵循公平公正的原則，以確保每位考生的能力獲得合理評核。校方已提醒相關教學人員必須妥善保存及處理試卷，避免同類事件再次發生。