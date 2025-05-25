六合彩端午金多寶 半億獎金5‧29攪珠

【本報訊】端午節有大獎！賽馬會公布，六合彩端午金多寶攪珠將於周四（29日）舉行，今次特設3,800萬元金多寶，若10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。過去13次端午金多寶之中，攪出次數最多的號碼是「30」號，被攪出過5次，其次是「10」號，攪出過4次。而今年的3個金多寶中，有2位幸運兒均以複式獎券中頭獎。

30 10 最常攪出 據馬會公布，過去13次的端午金多寶「幸運號碼」，除了「30」被攪出過5次，「10」號被攪出過4次，「16」、「21」、「24」、「47」號亦被攪出3次。特別號碼則未見重複。

今年有3個金多寶，除了1月2日舉行的新年金多寶無人中之外，其餘兩次均有幸運兒。2月2日的新春金多寶頭獎一注獨中，幸運兒購買了10個號碼複式運財獎券，獲派1.93億元過肥年；上月19日舉行的復活節金多寶則有1.5注中，瓜分逾5,100萬元，其中一名幸運兒購買了6個號碼單式自選獎券（1注中），獲派3,425萬元；另一幸運兒則購買了8個號碼複式自選獎券，中半注獎金，獲派逾1,712萬元。

市民若有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。端午金多寶獎券將在各場外投注處、電話投注及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日周四晚上9時15分。攪珠將於同日晚上9時30分舉行。馬會又說為預留更多時間令市民購買彩票，原定於後日的攪珠將不會舉行。