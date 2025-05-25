智方便整合政府APP 冀兩年內完成

【本報訊】政府個人化數碼平台「智方便」推出至今約5年，數字政策專員黃志光昨表示，「智方便」將設有「小程序」平台的新功能，屆時會整合部分部門的手機應用程式（APP），將其使用量較低的程式轉移至「智方便」的平台，做到「一網通辦」。至今政府有逾70個APP在運作中，目標是未來兩年中，將當中一半轉移至「智方便」，並下架原有程式。

最新「智方便」總登記人數接近350萬人、下載量800萬，而每日有逾10萬次使用量。黃志光昨在一電台節目中表示，希望今年底登記用戶可增至400萬。就政府部分APP使用量低，他指，過去數年已有部分用量較低、或已滿足當時需要而現時沒需要的程式下架。

轉移半數低用量程式 談到受市民歡迎的「我的天文台」及「出行易」程式，黃指會繼續保留部分系統及流程複雜的流動應用程式，而數字辦會探討將程式中熱門的功能，同步設置在「智方便」內，方便市民使用。若市民希望體驗全功能的應用程式，則可另外下載相關程式。