高才通協會首爾搶人才 延世大學畢業生擬來港

【本報訊】搶人才搶到去南韓！由香港高才通人才服務協會主辦的「韓國首爾引才推介會」前日在南韓首爾舉行，同時舉辦了協會南韓分會的成立揭牌儀式。中韓兩國政界、學界、企業界人士及多間南韓大學學生都有參與。有延世大學畢業生不久前獲港府批出高端人才通行證計劃，將來港發展。

南韓分會成立揭牌儀式 身兼香港高才通人才服務協會創會會長的議員尚海龍在活動中致詞指，香港擁有優越的職業發展環境，是個人成長和實現夢想的理想之地，邀請在座的南韓學生，將香港作為未來的發展目標。香港理工大學設計學院院長李健杓教授結合自身留學經歷，講述了他在香港學習、發展的真實感受。身為南韓人，他高度認可香港院校的教學品質和職業前景，並鼓勵更多南韓學生選擇香港。

南韓分會會長肖娟博士則指，兩年前，她帶着家人從釜山來到香港創業，子女順利入讀香港學校。她鼓勵在場學生和人才抓住機會，選擇香港作為職業發展的下一站。而一位延世大學的本科畢業生，不久前剛獲批高端人才通行證計劃，並在鏡頭前展示了香港身份證，在場其他學生表示羨慕和關注，與會學生在晚宴熱烈討論香港的發展機遇，不少人表示希望盡快了解申請流程並嘗試進入香港發展。