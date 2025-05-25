遊廠房第3季推行 團進團出免阻營運

另與製藥品牌磋商 供參觀研衞生保障 政府日前公布9大旅遊新熱點，包括「工業品牌旅遊」，開放本港品牌廠房予旅客參觀。港府官員透露正接觸本地藥廠品牌，探討「團進團出」方式給旅客到訪參觀藥品的製造過程。當局亦正研究推出「專項專牌」，吸引對歷史及文化項目有認識的人士在景點提供導賞服務。本報另訪問未曾訪港的外國人，其中英國及新加坡人均認為熱點之中的「四山」生態遊及正舉行的九龍城寨展覽較吸引，適合愛大自然及地道歷史文化的她們，反而認為添馬花海無助吸引來港。

9大旅遊新熱點之中，政府特別提出發展「香港工業品牌旅遊」，通過旅遊業界組團到訪益力多、李錦記等「香港製造」廠房，旅客屆時除了能看到產品製作、了解品牌歷史，亦能買到特色產品，料今年第3季起推出。港府解釋為免影響園區內的運作，故不能讓旅客自由出入，只能以「團進團出」模式推行。政府另有接觸藥廠等其他品牌，讓旅客參觀藥品的製造過程，藥廠正在考慮是否參與，惟可能要添加額外設施，以符合衞生等各項標準。

擬設專項專牌 郊園景點導賞 至於開放舊油麻地警署地面層及各紀律部隊博物館，港府指紀律部隊相關的影視作品，在東南亞受到歡迎，但部分博物館不對旅客開放。發展旅遊熱點工作組今年第二季內，會便利旅客參觀有關博物館，亦考慮當中引入收費項目。而旅客亦將有機會透過科技「穿上」不同年代的執法部門服裝拍照。當局重申有關照片會有防偽特徵，不會被人用作招搖撞騙。

旅遊事務專員張馮泳萍則提到，正與旅監局研究推出「專項專牌」，希望吸引對歷史及文化項目有認識的人士接受提供基本的導遊培訓，並在郊野公園等景點提供導賞服務，但他們未必需要加入導遊行業。

本報專訪外國人 最想去四山 至於熱點之中，到底吸引力如何？本報記者在網上接觸到數名曾到訪東南亞，而未曾來港的外國人，問及9大旅遊熱點的吸引力。其中來自英國的Anita Tien表示，「四山」旅遊最吸引她，因為她喜歡爬山，相信在遊覽主要景點的最佳選擇。她又說雖然對九龍城寨「一無所知」，但展覽能令她深入理解這個地方的歷史淵源。不過，她認為維港旁的添馬公園花海不太吸引，因花花草草到處都有，不會左右她的旅遊意願。

來自新加坡、喜歡大自然的Hyli亦認為「四山」生態遊及在九龍城寨原址設展覽最吸睛。她又說參觀香港工廠及開放油麻地警署的構思不錯，但未必會吸引她訪港。她又透露自己喜歡電影「魔雪奇緣」，因此香港對她最大吸引力是迪士尼樂園。

港府早前公布的9個旅遊熱點項目亦包括舊城中環深度遊、金鐘添馬公園打造紫花風鈴木園、重置九龍城寨電影場景、維園市集、發展紅磡鐵路貨運碼頭作活動空間及開放紀律部隊博物館等。