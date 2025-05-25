醫健：伶牙俐齒：牙科的人工智能（二）

人工智能發展迅速，在牙科也不例外。讀者在牙科使用人工智能，有機會跌入「盲區」。上回提到其中一個盲區為人工智能平台缺乏主見，例如你要它分析漱口水的好處與壞處，它都能娓娓道來，市民大眾望着這兩極的資訊，很難做出對自己健康有利的選擇。

最近和牙醫朋友傾談，發現近月病人比以往更「有備而來」，病人在見醫生之前已經將自己的病情問了一遍人工智能平台，對自己可能有的牙科問題以及治療有一定的理解。起初我對這類病人抱有懷疑，我懷疑病人是否相信電腦多於我，也擔心我的意見會被人工智能審查，病人會否因為我的意見跟電腦不同而怪罪於我？

然後我想通了，坊間的健康資訊一直都存在。從前，市民可以從報紙、書籍和電視裏獲得資訊；近幾年網上搜尋引擎、各大留言版、社交媒體甚至廣告也充斥着不同的建議。病人為了自己的健康去搜尋相關的資訊並不是一件新鮮的事。現時的人工智能平台像是一個較有智慧的搜尋引擎，它提供的內容遠比留言版及廣告好。市民能夠接收準確的健康資訊，是牙醫們樂意見到的。

對於人工智能的使用，我勸各位可以參考，但不要盲目順從。一位朋友最近感到腹痛，朋友將病徵問過人工智能之後，懷疑自己患上了胰臟癌。朋友經過一番身體檢查，並沒有發現胰臟癌，但發現了胃部有一些問題並且接受了治療。病情好轉後，朋友去了多間體檢中心重新檢查，檢查結果說明胰臟正常，在和人工智能再對話後，朋友依然確信自己患上了胰臟癌，事情到現在還沒有解決。

人工智能一定會愈來愈強大，但今時今日，在市民能觸手可及的人工智能平台，依然未能夠對牙科病情作出深入的分析。它可以估算你牙痛的原因，但他不懂得分析你的X光片。現時的人工智能仍然缺乏個人化的建議，未必能為你提供最切合你需要的答案。

牙科醫生 韓琦