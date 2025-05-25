電動車充電樁 指毋須追求平均分布各區

【本報訊】電動車在港漸漸普及，但車主經常批評充電設施不足及分布不均。環境及生態局局長謝展寰表示，毋須特別追求充電樁數目平均分布在各區，他以油站分布作例子，強調最重要是有足夠供應，會透過手機應用程式協助車主找到空置的充電樁。他相信電動車持續增加下，舊樓業主拒裝充電車位會限制物業價格。

2035年全面停售燃油混能車 目前新登記私家車中，電動車佔比已達70%。謝展寰認為本港電動車普及進展理想，有信心在2035年達到全面停售燃油及混能車的目標。不過，過往有電動車主提到18區的公共充電器分布不均。謝展寰昨以油站為例，指全港160多個油站分布亦不平均，車主亦會駕車到其他地區入油，認為情況「很自然」及普遍，毋須追求平均分布電動車充電樁。

他又稱，當局已撥款3億元資助興建快速充電樁，兩個月後會開放申請。他提到全港至2027年便會有20萬個設充電設施的車位，料佔全港車位約一半。又指部分舊樓業主拒絕車位安裝充電設施，而屋苑的電動車數量增加，屆時車位的價格未必值錢，連帶物業價值亦受限。謝相信業主會「改變立場」，在屋苑車位設充電車位。

環境局又說正與電力公司商討，公開能提供足夠電力安裝電動車充電設施的地方，便利更多人或公司安裝充電樁，而政府亦會透過手機應用程式，協助車主找出可以使用的充電樁。