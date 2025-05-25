即棄非膠餐盒須尋 次階段走塑續等

當局將試驗替代品 環團冀重用選項在陣 首階段「走塑」實施逾一年，原定今年內推行、全面禁止膠杯膠餐盒等容器的第二階段管制至今卻未有實施時間表。環境及生態局局長謝展寰昨日表示，現時難以要求港人自備餐盒買外賣，要尋找到合適的替代品才能推行「走塑」第二階段管制，今年中會推試驗計劃，強調不會拖慢整個走塑進程。有環保團體認為，「替代品」不等於「即棄」，倡發展借還餐盒選項，毋須將環保責任加諸在普羅大眾身上。另一環團則指，政府應牽頭試行環保政策，增強公眾的信心。

謝展寰昨出席一個電視台節目，環保政策要因時制宜，其中「走塑」第二階段將禁止外賣再使用膠杯、膠餐盒及膠蓋等容器。現實是難以要求所有港人都拿着碗去買外賣，故需審視即棄非塑膠的餐盒等是否適合香港所用。

為了找出合適的替代品，當局會和餐飲業界合作，在今年中開始一起試驗不同的替代餐盒等，將涵蓋中、西、日、印等類型的食品，參與的食肆反應踴躍。至於會否令第二階段「走塑」的實施無限期拖延，謝指試驗會令成熟的替代品更快推出市場。

謝展寰認為，強制推行環保政策並不一定收效，「效果是差一點的」，今次做法是吸取了垃圾徵費的經驗。至於暫緩了一年的垃圾徵費至今未有重推日子，謝則說見到大眾對減廢和回收的認知增加很多，但當局要檢視整個社會對徵費實施日子的意見，7月會向立法會匯報。

借還餐盒系統應乘機推動 綠色和平項目主任譚穎琳認同不能要求所有市民自備餐具，商家都應要負起環保責任，提供可重用的選擇。她提到，「合適的替代品」並不一定是即棄產品，尤其第一階段「走塑」已見到大眾不喜歡木、竹、紙的即棄替代餐具，認為當局應借機推動借用環保餐具、餐盒系統，成為更適合香港的「走塑」替代選擇，並針對連鎖店訂立減廢目標，否則「走塑」法例便無從真正減廢。譚亦舉例，啟德體育園很有契機率先發展借還杯系統，「飲完就還杯咪最簡單。」

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑則指，環保政策可以由政府牽頭，先行在政府場所試行，例如率先在政府辦公大樓的餐廳實行餐具轉型，而垃圾徵費以及生產者責任計劃亦一樣，積累成功經驗展示公眾，並逐步擴展至全社會實施。

研回收物轉化高價值產品 另外，環境局又指，當局的減廢目標不變，但會調整策略，重點發展綠色經濟，將回收物轉為高價值產品。謝展寰舉例可發展大灣區循環經濟，包括電動車電池可在香港「預處理」後運到內地重新提煉成新電池。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例在去年4月22日起實施，首階段所有發泡膠餐具膠飲管、刀叉匙、攪拌棒及膠碟將受管制，不准銷售，食肆外賣及堂食都被禁止。下一階段則會全面禁止提供及銷售膠杯、碗及飯盒及相關容器蓋。