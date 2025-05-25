北環綫支線 施工期間或對水質污染 港鐵：依評估訂緩減措施

【本報訊】港鐵近日根據環境影響評估條例規定，就北環綫支線香港段，向環境保護署提交一份環境影響評估研究概要申請。文件提到，工程可能對濕地生境造成潛在永久和暫時性的損失。施工時的工地徑流和排水、碎屑、垃圾和洩漏液體，以及施工團隊所產生的污水可能造成水質污染源。港鐵強調，更詳細的環境影響評估將於環評中進行，會根據評估結果，制訂有效的控制和緩減措施。

文件簡述北環綫支線香港段在施工及營運階段的潛在環境影響，生態方面，預計地下施工活動，例如採用鑽挖機建造隧道，可能對落馬洲河套發展的生態區、新田東主排水道的緩解濕地、石湖圍水耕農地造成間接影響。此外，施工時的工地徑流和排水、碎屑、垃圾和洩漏液體，以及施工團隊所產生的污水可能造成水質污染，繼而對漁業造成潛在的間接影響。

優先考慮避免干擾生態 不過，港鐵表示，會根據評估結果，制訂有效的控制和緩減措施。水質保護方面，擬議的緩解措施，包括應妥善收集、處理及排放建築工地產生的污水；把發現有油污或燃料意外洩漏的機器移離工地；妥善覆蓋建築物料及易生塵埃物料的存料堆，並遠離水源。生態方面，優先考慮避免及減少項目的直接影響及對生態的干擾；對具有重要生態價值的生境作生境補償。

北環綫支線總長度約6.2公里，連接北環綫主線新田站附近分岔口至皇崗口岸站，將採用地下隧道形式建造和營運，只有部分的車站結構，例如出入口及大堂、附屬設施位於地面。其中，北環綫支線香港段長約5.1公里，將會在洲頭和落馬洲河套設置兩個中途站，暫定於2027年至2034年施工，目標於2034年與北環綫主線同步開通。