修例推動低空經濟 冀設世界級管理標準

【本報訊】推動低空經濟發展的法例修訂建議，已於上周五（23日）刊憲，並將在周三（28日）提交立法會審議。運輸及物流局局長陳美寶表示，相關法律框架不只為了促成本港低空經濟發展，亦希望成為各司法管轄區的參考，設立世界級低空空域管理標準。政府正進行低空基礎設施的技術研究及規劃，並積極與內地商討低空跨境航線的開發。

陳美寶昨發表網誌表示，就低空經濟作出的相關法例修訂主要涵蓋兩部分，包括修訂《小型無人機令》（第448G章）和《1995年飛航（香港）令》（第448C章）。《小型無人機令》的修訂將為跨境操作無人機在航空安全方面開綠燈，訂明不論重量的小型無人機在獲得民航處許可後，可以進行跨境小型無人機操作。而最新提出的《1995年飛航（香港）令修訂令》，將批准進行非傳統航空器試驗，例如電動垂直起降飛機（eVTOL）等在本港載人試飛。

她指出，這套法律框架不只為了促成本港低空經濟發展，最終目標是希望成為各司法管轄區發展低空經濟的參考，設立世界級低空空域管理標準。她提到，「監管沙盒」首批38個試點項目當中，部分項目上月起陸續開展，包括無人機配送、清洗建築物外牆等應用場景，提升市民的生活質素及城市管理效率，讓全社會能「摸得到、看得見」低空經濟項目。

正規劃起降場充電設施 此外，政府正就低空基礎設施進行技術研究及規劃，包括起降場及例如有關充電設施、空間要求等硬件設施的設計、航線網絡、通訊網絡、全球導航衞星系統的信號接收，以及低空監視系統要求等。當局亦正積極與內地對接，與相關當局積極商討推動共同開發低空跨境航線、出入境與清關安排，為建設粵港澳大灣區低空跨境通道創造有利條件。