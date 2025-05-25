行內爆貪污醜聞 建造業斥「累街坊」
【本報訊】觀塘安達臣道首置盤爆出建築貪污事件，早前又有申訴署揭露有監督人員涉在竹棚架工程未搭建完畢，已預先簽署「棚紙」。香港建造商會認為，行業內有人「累街坊」，必須嚴正執法。工程界議員盧偉國亦批評安達臣道樓盤事件令人憤怒、心痛，直斥相關人士做法愚蠢，透過行賄而偷工減料實在匪夷所思，須嚴肅處理。
香港建造商會副會長李家粦亦指安達臣道樓盤雖有部分工作分判，最終合約責任仍然是總承建商，涉及安全事故的前線人員記分制是自願性質，並非只針對工人，亦包括大判及分判的監管工及人員。他相信今次是個別事件，但行業內有人「累街坊」，必須嚴正執法。針對有專業人士預先簽署「安全紙」，他又建議，利用科技透過電子簽署記錄時間，防止造假。
香港建造業分包商聯會會長伍新華稱，即使安達臣道樓盤事件不影響建築物結構安全，亦絕不能接受，若業界認為本港的建造安全系數過高，無法應付，應該向屋宇署等相關部門反映，而並非採取違法的偷工減料行為。
執精進爛攤 議員促直接委聘
盧偉國又談到政府拒絕精進建築有限公司申請續期，該公司從一般建築承建商名冊中除名，認為精進建築負責3個公營房屋工程勢須重新招標，項目會延誤，建議政府直接委聘承建商。他指香港有能力完成大型工程，重申應對建造業保持信心。
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