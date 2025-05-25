8年58宗地盤斷魂 31個案待究責任

被申訴署揭遺漏處理 屋署始加快「補飛」 本港職安健修訂條例已生效超過兩年，去年仍錄得7,371宗工業意外，當中致命個案佔22宗，僅比前年少兩宗；建造業更是重災區，致命工業意外去年有14宗。申訴專員公署早前針對政府就建造業職安健的監管進行調查，揭發屋宇署多年來一直遺漏處理勞工處轉介的個案。屋宇署最新回應稱，已加快處理過往8年共58宗涉及地盤死亡事故的個案，截至本月中，已就22宗個案展開紀律研訊。政府將於明日向立法會交代跟進情況。

據勞工及福利局、發展局等聯合提交立法會人力事務委員會的文件，去年各行業共發生7,371宗工業意外，較前年的8,134宗略減；當中致命個案有22宗，僅比前年少兩宗；每千名工人的意外率，由13.8微跌至12.3。若以工業意外數字劃分，去年餐飲服務業以3,105宗個案成為行業之最，每千名工人的意外率達13.9，高於各行業平均意外率。常見的工業意外，包括滑倒、絆倒或在同一高度跌倒；觸及灼熱表面或物質；被手工具所傷等。

建造業意外率 遠超各行業 若以致命工業意外數字劃分，去年建造業依然是重災區，去年超過60%工業意外致命個案均與該行業有關。由2018年至2023年的6年間，建造業共發生108宗致命工業意外，佔所有行業發生的致命工業意外超過八成。常見的致命工業意外，包括受困於物件之內或物件之間、從高處墮下、被移動物件或與移動物件碰撞等。去年建造業的工業意外受傷個案有3,023宗，每千名工人的意外率高達24.8，遠超各行業平均意外率一倍多。

因近年建造業工程屢有致命工業意外發生，申訴專員公署早前主動調查政府對建造業職安健的監管。上月16日公布的調查報告，揭發屋宇署多年來一直遺漏處理勞工處轉介的個案，在2011年至2021年的10年間，房屋署只曾就一宗個案向承建商採取過一次紀律處分，而個案是一宗發生在2009年的致命事故，但要延至2015年才完成紀律處分，歷時逾6年。申訴署當時建議加快處理過往被遺漏的個案，讓違規的承建商得到應有的懲處。

研修例縮註冊期限增監察 屋宇署最新回應稱，已加快處理過往由2015年至2023年的8年間，共58宗與建築工程有關、涉及地盤死亡事故的個案。截至本月13日，撇除經徵詢法律意見後認為毋須採取紀律處分的個案，屋宇署已就22宗個案轉介至承建商紀律委員會展開紀律研訊；並正就另外9宗個案諮詢律政司意見。

此外，屋宇署與發展局去年底就修訂《建築物條例》提出建議，包括提高檢控罰則；加強承建商的註冊制度，例如就涉及嚴重傷亡事故的個案，授權屋宇署縮短註冊期限以加強監察；上調紀律處分的最高罰款，並容許就每項指控處以多於一項的紀律懲處，例如罰款以外，亦可同時命令譴責及/或將承建商從註冊名冊除名。目標在明年上半年向立法會提交修訂條例草案。

申訴專員公署早前針對政府就建造業職安健的監管進行調查。 屋宇署稱已加快處理過往8年共58宗涉及地盤死亡事故的個案。 建造業工業意外數字