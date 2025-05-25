來勢洶洶 「血清3型」專襲幼童

【本報訊】侵入性肺炎球菌病是本港其中一種法定須呈報的傳染病，今年截至上月底發現的82宗侵入性肺炎球菌病例中，有7宗是4歲以下幼童個案。而今年的重症個案中，有36宗由血清3型肺鏈引起，佔整體比例與以往相若，其中有兩宗為2至4歲兒童。去年全年有45宗血清3型的侵入性肺炎球菌個案，今年首4個月已增至36宗，惡菌可謂來勢洶洶。

衞生署衞生防護中心資料顯示，本港於疫情前5年期間，每年平均錄得160至180多宗相關病例，有逾四成涉及「血清3型」，明顯遠高於其他血清型。血清3型的個案中，約有三成病人為18歲以下人士。

雙疫夾擊 4歲仔曾情況嚴重 衞生防護中心於今年1月10日曾公布一宗嚴重個案，一名4歲男童同時感染甲型流感與侵入性肺炎球菌，先是發高燒、咳嗽和肚痛，後到私家醫院普通科門診求診，兩日後再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後，證實帶有肺炎球菌，翌日須轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，男童一度情況嚴重。