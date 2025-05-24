哈佛禁收海外生 香港伺機搶學霸

美國政府周四忽然宣布取消哈佛大學取錄外國學生資格，成為官方近期針對精英高校行動的最新升級。這個決定，旨在切斷這所美國歷史最悠久、財力最雄厚大學的關鍵資金來源，標誌着美國政府為迫使這所精英學府服從總統議程，而採取的施壓行動大幅升級。早前哈佛大學拒絕政府要求改革，處理校園反猶太主義問題。繼凍結約23億美元資助後，政府上周要求哈佛審查外國學生犯罪紀錄，否則將失去招收外國學生資格。美媒亦報道，稅務局正考慮取消哈佛免稅資格。

空穴來風，未必無因。美國國土安全部長諾姆在社交平台宣布，撤銷哈佛大學接收外籍學生的「學生與交流訪問學者計劃」（SEVP）認證，導致6,793名國際學生面臨即時遣返或轉學風險。她說這算是對全國所有大學和學術機構的警號。諾姆向哈佛大學移民服務主管馬丁發出正式信函，指控哈佛校方「縱容暴力、反猶太主義，並與中國共產黨進行協調」，認為其校園環境「存在嚴重安全風險」，因此取消該校外籍學生計劃資格。哈佛發聲明指此舉違法，屬報復性行動，可能對大學造成嚴重損害。

根據大學統計，哈佛大學2024/25學年招收了近6,800名國際學生，佔其總招生人數的27%。而2022年的數據顯示，該校的中國學生有1,016人，為最大的留學生群體。周五在中國外交部例行記者會上，有外媒記者提到中國學生佔哈佛國際學生總數的20%，詢問該部門如何看待美國這一舉動。中方發言人回應稱，中美教育合作是互利的，中方一貫反對將教育合作政治化，美方做法只會影響美國形象和國際信譽。

華府的這一新舉措，論者指直接削弱美國一流大學吸引全世界最優秀、最聰明的學生的能力，讓政府顛覆高等教育文化的企圖更進一步。長久以來，這種匯聚天下英才的能力，正是美國學術、經濟和科學實力的主要來源之一。正如有即將畢業的哈佛學生認為，「沒有了國際學生，失去了從全球吸引最優秀人才的能力，哈佛將不再是哈佛」。

哈佛堅稱，國土安全部的要求超出了法律規定的範圍。哈佛是否再次發起法律訴訟，這是後話；香港的大專院校倒是反應快捷，科技大學昨日即表示，公開邀請現就讀哈佛大學的國際本科生和研究生，以及已獲哈佛大學學位課程確認錄取的國際學生，到科大繼續深造，將提供無條件入學、簡化的入學程序和學術支持。科大指此舉是為了回應不斷變化的全球學術格局，並強化香港科技大學致力於創造多元化、世界一流學習環境的承諾。為確保順利過渡，已成立專門團隊協助學生辦理入學、學分轉移、住宿和簽證後勤事宜。科大可謂坐言起行，這種「求學霸」愛人才的決心，相信有助吸取哈佛的精英。

香港政府過去幾年，不斷高呼要「搶人才」；如今學界藉美國打壓哈佛，伺機吸納學霸，尤其在創科方面，或許真的會有成績。事實上，香港有5間大學打入全球首100位，香港科技大學是其中之一，排66位，實力相當，如今首先伸出求才若渴之雙手，做好準備笑迎哈佛國際學生，「先飲頭啖湯」，應該有着數。