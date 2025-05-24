龍七公：美國打七傷拳 政經民心俱損

美國總統特朗普於4月2日發起關稅戰，全球貿易及政局混亂了一個多月，隨着中美兩國於本月12日達成初步共識，各自削減115%關稅後，關稅戰的影響貌似降至最低。但對大部分國家及地球人來說，一切又好像再也回不去了，經濟不穩之外，美國還失了人心！

有國際研究組織近期發表《2025年民主感知指數》的調查結果，該研究是於4月9日至23日開展，在全球96個國家向逾11.1萬名受訪者收集意見。

調查反映了全球96個國家受訪民眾對美國、中國及其他國家的意見，機構按受訪者對相關國家的意見評分，再把各國形象按「-100%」至「+100%」進行排名。結果有76個國家對中國抱持較美國正面的看法，佔比高達79%，美國的淨正面形象從「+22」降至「-5」，中國的淨正面形象則上升9個單位至「+14」。

調查啟動的日期是4月9日，即特朗普打響關稅戰後一星期，也是特氏因應股債匯三殺來襲，宣布暫緩「對等關稅」90天當日。可以說，這是一份全球少有的最大規模、且剛好反映關稅戰的民意研究。

其他結果還有，對美國持積極看法的國家及地區佔比降至45%，當中，來自加拿大、墨西哥及大多數歐盟國家的受訪者，對美國持負面看法者增加，這個發展明顯有別於以往。

上述近百個國家人民的正反意見，與他們的國家跟美國談判關稅的態度息息相關。美國與多個國家談判關稅問題，過去以大懾小、強勢威壓的一幕不再，從日本、南韓到歐盟、加拿大、墨西哥，幾乎每個國家都看穿了特朗普與美國的表裏不一。而在關稅戰中一直強硬對撼美國的中國，儼然成了眾多與美國談判國家的領頭羊，收穫人心幾乎是順水推舟的發展。

說來說去，美國的關稅戰根本就是一套打得亂七八糟的七傷拳，特朗普打得賣力，白宮上下全力以赴，可是他們實在打得太失敗。

美國啟動關稅戰約一個半月，收取的關稅未見有多高，對外貿易額卻大減，更重要的是，關稅戰令美國迅速失去朋友。多年來，美國大花金錢在國際事務上，「養」了大批同盟夥伴，可是，過去一個半月中，美國過去幾十年的努力卻如白做一般。

失去信用 失去夥伴 失去人心、失去夥伴，還失去信任、信用的美國，本周再次陷入股債匯三殺。評級機構穆迪下調美國的主權信貸評級，有資金又一次對美債及美元不信任起來，日前，美國10年期債息開始上升，突破4.5厘的水平，升勢還未停，金融市場也緊張起來。

其實穆迪下調美國信貸評級的決定，一點也不令人意外，因為其餘兩大評級機構已下調評級，穆迪是最後一家，亦是反映美國濫加關稅的影響。美國金融市場的動盪，一波又一波股債匯三殺來襲的風險十分大，大家真要綁好安全帶，山雨欲來矣！