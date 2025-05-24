撥亂反正：戰延三年 誰人得益

日前談到，俄烏3年前在伊斯坦布爾舉行完第6輪會談，本已接近達成和議，結束當時僅爆發了約兩個月的俄烏戰事。但就在雙方擬備協議細節之際，突然爆出所謂的「布恰大屠殺」，引發美西方群起譴責，以及「戲子總統」澤連斯基等主戰派抬頭，俄烏談判因而中斷。

有關「布恰大屠殺」的真偽與死傷人數，俄烏雙方各說各話，加上事發地點其後被俄軍重新佔領，獨立調查無從進行，事件真相外界可能永遠都弄不清。但即使事件並非如俄方所指，完全由美西方捏造，也肯定是被誇大、渲染並利用作破壞俄烏和談，以便延長戰事並從中得益。

戰事至今延長了3年，到底是誰人得益呢？肯定不是烏克蘭，3年來烏方喪失了更多領土，犧牲多數以萬計的士兵和平民，樓房、基建被毀等經濟損失更是不計其數，但換來的停火條件卻幾乎與3年前一樣，同樣是被迫割地求和（而且面積可能更大）、放棄加入北約、維持政治中立和非軍事化等。

戰事拖長對俄羅斯的益處其實也不大，俄軍死傷人數據報比烏方更多，因而不得不向「窮親戚」北韓借兵，並承受了美西方的更多制裁，在經濟與外交上被迫更加依賴中國。歐洲諸國更是損失慘重，除了直接的軍事及經濟援助，還有因戰事而引發的能源危機、惡性通脹與難民潮，更甚是助長了國內的極右勢力抬頭，反移民及疑歐情緒高漲，危及原有的左中右傳統政團地位。

顯而易見，因戰事延長而取得最大利益的是美國，包括向歐洲售賣了更多石油、天然氣和武器，清空了軍火庫內的老舊存貨，收集了俄軍的大量實戰情報，並且換來了烏克蘭豐富的礦產和能源資料，現已到了沽貨獲利的好時機。