自成一家：消費降級 難振內需

香港近年積極振興旅遊業，不過有一個常見的說法，就是旅客的消費觀念已轉變，不再喜歡購物，轉為喜歡深度體驗。這種變化令遊客的開銷減少，商人不容易賺到他們的錢。其實，這種模式的轉變，在內地也很明顯。

早前內地發布《中國休閒發展報告》，揭示國人的娛樂方式在過去3年發生了很大改變，增長最快的是逛公園、City Walk、瑜伽和踩單車，下跌幅度最大的是KTV、密室逃脫、夜店、酒吧和電影。這種轉變正好反映內地社會出現兩種趨勢，一是老齡化和年輕人低欲望化；二是民眾消費能力下降，花錢少的項目在增長，花錢多的項目在下跌。對整體經濟而言，這並不是好事。

今年全國兩會將「大力提振消費，全方位擴大國內需求」放在各項任務之首，隨後又出台《提振消費專項行動方案》，反映當局鼓勵民眾消費的決心。此因中國居民消費支出佔GDP的比重，只有38%左右，比起全球平均水平的55%，仍有很大的增長空間。而中國人的儲蓄率約為46%，高於全球主要經濟體，以致刺激消費成為內地搞活經濟最重要的任務之一。

但內地政府眼下不但不能發揮帶頭作用，反而要節衣縮食，如日前發文提出黨政機關要帶頭過緊日子，又要求公務接待不得提供香煙和酒。公務員、國企和事業單位的僱員，是內地收入較高和穩定的一群人，帶動很大一部分的消費，他們要過緊日子，肯定會令刺激內需的政策效果打折扣。

既要花公家錢的人勒緊褲腰帶，又要擴大消費提振內需，並不容易同時達到。要實現這目標，就必須改變財富分配機制，大幅增加私營企業打工仔的收入，完善社會保障，讓民眾都敢於花錢。