筆下風雲：一個地球 兩種制度

西方唱衰中國已是司空見慣，由崩潰論到威脅論，極盡危言聳聽之能事。最近《紐約時報》刊出文章，題為「一個屬於中國的世紀可能已經到來」，表面上捧中國，實則仍不脫威脅論意味，但更明顯的意圖，是打擊特朗普政府。

文章指出，「理論家們一直設想一個中國世紀的到來：在那個世界裏，中國最終利用其巨大的經濟和技術潛力超越美國，重塑全球力量格局，使其以北京為中心，而那個世紀可能已經到來。」直指特朗普第二任期的前幾個月，正是中國拉開距離、把美國甩在後面的分水嶺。批評特朗普政府在貿易戰慘敗，同時大肆破壞美國力量和創新支柱。

《紐時》親民主黨，幾乎反對所有特朗普政府的政策，趁機捧中國挫特朗普不足為奇。然而，特朗普大搞貿易壁壘，打壓中國科技發展，的確如文章所言，反而刺激中國經濟和技術潛力加速超越。

英偉達首席執行官黃仁勳早前公開表示，全球有一半AI研究人員是華人，美國無法阻止中國推進AI發展，通過限制人工智能技術傳播，來阻止其他國家獲得美國技術，這種想法從根本上就是錯誤，倘美國公司不在中國市場參與競爭，那麼中國技術將傳遍世界。內容跟《紐時》文章有異曲同工之妙。

既然不能倚靠西方晶片技術，中國惟有自行研發，而且此處不留人，自有留人處，全球南方、東盟、中東、非洲等與中國友好的組織及國家，會更樂意採用價廉物美的中國技術和系統，將來遲早出現「一個地球、兩種制度」。中國的支付系統、鴻蒙系統等等，將使北京成為全球中心。西方國家是已發展國家，已沒有太多進步空間，除非西方永不跟新興國家往還，否則始終無法避開中國技術和制度。