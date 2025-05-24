龍吟虎嘯：做筆大生意飽食遠颺

台灣地區領導人賴清德就職一周年的談話中，一反常態「未提兩岸關係」，擺出不再挑釁大陸的收斂之狀。然而，他的「反統謀獨」、「分裂中國」的一貫立場並無絲毫改變，他談話中標榜執政一年來的「價值外交」、「出訪太平洋島國」，都是在宣揚「兩國論」，他還重提針對中國大陸的所謂「統戰威脅的17項應對策略」。

大家不要忘記，正是在制訂這「17條」時，賴清德當局把大陸定性為「境外敵對勢力」，「台灣是主權獨立的國家」、「兩岸互不隸屬」喊得震天價響，現在賴清德在執政周年談話中「舊事重提」，意欲何為？不是要把「反統謀獨」繼往開來嗎？北京洞悉其奸，大陸國台辦發言人直斥賴清德的兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。不過，賴清德「反統謀獨」從一上台大鑼大鼓、氣燄囂張，到現在大耍兩面派，收斂挑釁，還是說明一些問題的。

大家注意到，大陸一年來「以武打獨」的大包圍式戰備軍演的口袋愈收愈緊，隨時「轉演為戰」，毫無障礙；大陸「以法懲獨」也已鋪開、深化和細化，對「台獨」分裂分子及幫兇公布名單，緝拿歸案；對「台獨」勢力迫害島內主張統一人士的將會「秋後算帳」，絕不輕饒。這些舉措，對賴清德之流都有強烈的震懾、威壓作用，別看他的白天嘴巴硬，晚上難眠、輾轉反側也！

更令賴清德之流坐立不安的，是美國現任總統特朗普對台灣的「友好程度」，遠不如拜登政府。特朗普正在評估台灣對美國的「利益和作用」，他似乎不大看重台灣對美國的戰略價值，不大看重台灣對「制衡大陸」有多大意義。在特朗普的商人思維下，美國「保護台灣」恐怕得不償失，台灣距美太遠，軍事馳援很不現實，且無必要，何況現在中國已強大到武統台灣「誰來干預誰倒血楣」的地步，美國幹嘛要幹這樣的傻事？特朗普現在盤算的，是如何用台灣和大陸做一筆龐大的商業交易，得手後飽食遠颺也。