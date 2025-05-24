坦言集：猶太佔中東

以色列總理內塔尼亞胡宣稱要完全佔領加薩，戰後，在這個基礎上會依特朗普建議，共同發展加薩。在沙特等海灣國家用投資與飛機來利誘特朗普之後，以色列也同樣地利誘。看來，今後美國的外交便脫離不掉外國政府與企業的利誘交易，這是進步，抑或是倒退呢？

內塔尼亞胡對特朗普的利誘，並不是對美政策重心，重心是要求美國資助、協防，但決策卻不用聽從美國，而是依猶太復國主義的目標，步伐可減緩，方向卻不改。於是，無論美國、西方怎樣勸阻，還是要在加薩進行大屠殺：直接殺戮和封鎖物資供應，來餓死200萬巴勒斯坦人。美國的勸阻無作用，西方的斥責和「全球南方」的譴責，聯合國的公審，一概不理。

猶太復國主義的宗教狂熱，只聽他們部落神的號召，內塔尼亞胡幾乎變成他們新的先知，以耶和華之名帶領他們殺戮巴勒斯坦人，重複歷史上佔領迦南之地的戰爭。相對於美國、歐洲的新十字軍東征，以色列的宗教行動是篤信不疑，義無反顧地殺戮他族，搶佔土地，奉神之名，行神之道。歐美的新東征，一如歷史上的東征，宗教為名，圖利為實，因此可以投機取巧，特朗普可作典型。歐美與以色列併在一起，自然是以色列的堅持戰勝西方的投機。內塔尼亞胡說戰後讓美國開發加薩，包含着對歐美的虛偽的恥笑。歐美怎樣干預，猶太復國主義是不會理會，即使以軍也死傷慘重。

這顯然沒有哪個國家可阻止以色列擴大加薩的種族清洗，最終滅絕加薩的巴勒斯坦人。以軍對包括歐盟、中國、日本的外交人員在西岸考察的鳴槍威嚇，已表明他們對外國介入的不耐煩，和警告會如對聯合國救援人員那樣一視同仁地殺害，不容許任何人干預他們在加薩的種族滅絕行動。國際除了強烈譴責，有何行動可阻止正在進行的加薩大屠殺？在以色列進一步屠殺之時，運送救援物資已成次要，首要是停火，停止殺戮。聯合國束手無策，就算教宗提議調解，也是有心無力，關鍵是以色列會否停止殺戮。以往是以戰止戰，憑真主黨的威勢、伊朗的支持，以色列還受到制約。如今真主黨敗潰，伊朗退縮，只有胡塞武裝堅持。

清洗加薩之後，以色列還會逐步擴張，早晚攻擊伊朗，剷除它在中東的最大威脅。中東便變成猶太復國主義的殖民地，歐美政治更為猶太集團所操縱。