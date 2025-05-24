新蒲崗掃黃 兩北姑落網

【本報訊】黃大仙區警員經深入調查後，前晚約7時展開打擊非法賣淫行動。警員突擊搜查新蒲崗景福街一單位，拘捕兩名分別28歲及44歲的內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。行動中，警員在單位內檢獲避孕套、按摩油及毛巾等證物。兩名被捕人現正被扣留調查。